Британская разведка показала свежую карту войны в Украине

Британская разведка показала актуальную карту войны в Украине. Она опубликована на сайте Министерства обороны Великобритании. Согласно ей, ВСУ продолжают наступать на юге и востоке страны. Одновременно с этим российские войска пытаются прорвать оборону под Донецком, пишет РБК-Украины.

По данным британской разведки, ситуация на фронте почти не изменилась. Украинская армия пытается продвинуться в Херсонской и Луганской области. ВСУ наносят удары по позициям российской армии в 5 направлениях, 3 из которых под Херсоном.

Армия России пытается прорвать оборону на линии соприкосновения Горловка-Пески. Российские войска продолжают применять дальнобойные ракеты для ударов по критической и гражданской инфраструктуре Украины.