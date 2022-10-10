Байден решил пересмотреть отношения с Эр-Риядом

Президент США Джо Байден дал понять, что отношения Вашингтона с Эр-Риядом требуют переоценки, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, это необходимо отчасти из-за решения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки с ноября.

«Президент ясно дал понять, что эти отношения [с Саудовской Аравией] мы должны продолжать переоценивать. Мне нечего объявить на сегодняшний день, но президент, очевидно, был разочарован решением ОПЕК», - отметил Кирби.

Как указал представитель Белого дома, администрация Байдена готова работать с американскими законодателями из Палаты представителей и Сената Конгресса над переоценкой взаимодействия с Эр-Риядом.

Ранее сообщалось, что в Сенате США предложили прекратить поставку американского оружия Саудовской Аравии после решения ОПЕК+.