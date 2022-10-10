Ильхам Алиев неудовлетворен: Мы сегодня это обсудим

Азербайджан заинтересован в инвестиционных проектах в Кыргызстане, сказал 11 октября президент Ильхам Алиев в Бишкеке в ходе заседания первого Межгосударственного совета между Азербайджаном и Кыргызстаном в узком составе.

«Однако, на мой взгляд, наши планы позволят в короткие сроки увеличить объем взаимной торговли. Азербайджан также заинтересован в инвестиционных проектах в Кыргызстане. Мы это сегодня обсудим», - сказал президент Азербайджана.

Ильхам Алиев также выразил особую благодарность «за почтительное отношение к памяти основателя Азербайджанского государства Гейдара Алиева. Его именем названа одна из крупных школ Бишкека».

Отметив, что в Кыргызстане будут открыты парк кыргызско-азербайджанской дружбы и школа Низами Гянджеви, глава азербайджанского государства сказал, что все эти знаменательные моменты сотрудничества вызывают глубокую признательность азербайджанского народа.

Президент Азербайджана уверен, что две страны и впредь будут эффективно сотрудничать. Существующая динамика азербайджано-кыргызских отношений свидетельствует о том, что стороны полны решимости наращивать потенциал взаимного сотрудничества, подчеркнул президент Азербайджана.