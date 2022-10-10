Захарова заявила, что Запад хочет потеснить Россию в Карабахе

Идею отправки гражданской миссии ЕС на армяно-азербайджанскую границу в России считают очередной попыткой Евросоюза любым способом вклиниться в процесс урегулирования, потеснить посреднические усилия Москвы. Так сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Конечно, выстраивать свои отношения – дело суверенных государств", – заметила Захарова, при этом поставив под сомнение реальные возможности ЕС в плане посредничества.

По мнению Захаровой, представители ЕС так и не смогли предотвратить скатывание ситуации вокруг Украины в горячую фазу. Захарова считает, что работа миссий ЕС еще нигде не приводила к реальному урегулированию.

"Мы исходим из того, что единственный ключ к примирению Еревана и Баку, установлению прочного мира и долгосрочной стабильности в регионе – полная реализация трехсторонних заявлений лидеров России, Азербайджана, Армении", – сказала Захарова.

По ее словам, российская сторона поддерживает регулярные контакты по этому вопросу с армянскими и азербайджанскими коллегами.