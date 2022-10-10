Захарова назвала единственный способ примирения Баку и Еревана

Единственный ключ к примирению Баку и Еревана, установлению прочного мира и долгосрочной стабильности в регионе - полная реализация трехсторонних заявлений лидеров России, Азербайджана, Армении, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, «российская сторона поддерживает регулярные контакты по этому вопросу с азербайджанскими и армянскими коллегами». В этой связи, подчеркнула Захарова, Москва рассчитывает воспользоваться предстоящими мероприятиями в рамках СМИД СНГ в Астане.