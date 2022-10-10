В Баку жестокое убийство раскрыли по горячим следам
9 октября около 8 часов вечера в поселке Говсан Сабунчинского района Баку было обнаружено тело гражданина Черкеза Алескерова с многочисленными ножевыми ранениями, сообщили haqqin.az в Генпрокуратуре.
По факту в прокуратуре Сураханского района было возбуждено уголовное дело. В результате следственных и оперативных мероприятий были задержаны подозреваемые в совершении преступления Александр Серебренников и Эльман Мансумов (оба 2006 года рождения).
Следствие по уголовному делу продолжается.