В Баку жестокое убийство раскрыли по горячим следам

9 октября около 8 часов вечера в поселке Говсан Сабунчинского района Баку было обнаружено тело гражданина Черкеза Алескерова с многочисленными ножевыми ранениями, сообщили haqqin.az в Генпрокуратуре.

По факту в прокуратуре Сураханского района было возбуждено уголовное дело. В результате следственных и оперативных мероприятий были задержаны подозреваемые в совершении преступления Александр Серебренников и Эльман Мансумов (оба 2006 года рождения).

Следствие по уголовному делу продолжается.