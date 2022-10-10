Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 18:02

Начавшийся сегодня государственный визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Кыргызстан направлен, в числе прочего, на стимулирование двусторонних торгово-экономических связей. С сожалением приходится констатировать, что, хотя с момента установления двусторонних дипломатических отношений прошло уже тридцать лет, уровень торгово-экономических связей между Баку и Бишкеком никак не назовешь высоким, хотя содержащийся в них потенциал очевиден. Особенно, если принять во внимание перспективы присоединения Кыргызстана к Транскаспийскому транспортному коридору, или к «Среднему коридору», который в последнее время приобретает все большее значение, становясь самым коротким, надежным и экономически выгодным маршрутом перевозки грузов из Азии в Европу и обратно.

Следует отметить, что в результате введенных против России экономических санкций в маршрутах международной торговли происходят серьезные изменения. Начиная с 2022 года, объемы грузоперевозок по «Среднему коридору», проходящему через Азербайджан и Казахстан, многократно увеличились. Помимо этого, ведутся переговоры о дальнейшем развитии этого транспортного коридора с участием других республик Центральной Азии. В частности, рассматривается возможность присоединения к «Среднему коридору» Кыргызстана, который вместе с Азербайджаном является участником проекта транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия (ТРАСЕКА), созданного в 1993 году по инициативе Европейского союза. Напомним, что целью программы ТРАСЕКА является оказание помощи новым независимым странам Южного Кавказа и Центральной Азии в восстановлении транспортной инфраструктуры, создание самого короткого транспортного коридора, соединяющего Европу и Азию, обеспечивающего интеграцию региона с Западом, а также формирование надежной транспортной системы, служащей реализации программ Евросоюза, направленных на восстановление и развитие экономики этих государств.

Но, благодаря успешно реализуемым в Азербайджане инфраструктурным проектам, в том числе, строительству Алятского международного морского торгового порта, «Средний коридор» становится для перевозки грузов из Азии в Европу и обратно наиболее надежной альтернативой транспортно-логистическим маршрутам через Россию. Таким образом, Кыргызстан может стать частью этого коридора, соединив свои железные дороги с Узбекистаном, а оттуда - с Казахстаном. Помимо Кыргызстана, в присоединении к данному коридору заинтересован также Узбекистан. В настоящее время Ташкент изучает возможности альтернативных транспортных маршрутов как в южном (Узбекистан-Афганистан-Пакистан), так и в западном (Узбекистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Турция) направлениях. Некоторое время назад узбекские власти проверили возможности порта Алят, а также проявили интерес к Зангезурскому коридору, соединяющему Азербайджан с его эксклавом Нахчыван.