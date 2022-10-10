Жапаров предлагает наивыгоднейшие условия азербайджанскому бизнесу

Баку и Бишкек должны определить общие стратегические цели, заявил президент Кыргызстана Садыр Жапаров в ходе заседания первого Межгосударственного совета между Азербайджаном и Кыргызстаном в широком составе.

«Перед нами стоит задача определить стратегические цели и алгоритм действий, а также параметры направления, содержание и характер наших взаимоотношений в будущем. Мы готовы поддерживать межгосударственные отношения на высоком уровне, активизировать все существующие и будущие отношения сотрудничества», - сказал Жапаров.

Оценивая визит президента Ильхама Алиева в Бишкек как логическое продолжение стратегического партнерства между Кыргызстаном и Азербайджаном, Жапаров отметил, что на встрече в узком составе были обсуждены очень важные вопросы сотрудничества, определены его основные направления и приоритеты.

Говоря о торгово-инвестиционном сотрудничестве Баку и Бишкека, Жапаров заявил, что создаваемый Фонд развития должен стать «катализатором скорости в привлечении азербайджанских инвестиций в Кыргызстан и реализации взаимовыгодных бизнес-проектов, а также превратиться в механизм деятельности».

Кыргызский лидер также подчеркнул, что нынешний уровень товарооборота между обеими странами пока еще далек от своего максимального потенциала.

«Мы приветствуем деловые круги Азербайджана на нашем рынке и открыты для дальнейшего партнерства. Мы гарантируем защиту инвесторов и готовы предоставить самые выгодные условия», - подчеркнул Жапаров.