Зеленский призвал лидеров G7 отказаться от переговоров с Путиным

Лидеры стран «Большой семерки» должны отказаться от каких-либо переговоров с президентом России Владимиром Путиным, «поскольку он понимает только язык террора и ультиматумов», заявил президент Украины Владимир Зеленский на заседании лидеров стран G7.

По словам Зеленского, Путин сам отверг диалог, несмотря на все попытки Украины договориться о мире в течение лет.

«Он говорит ультиматумами. Террор - это и есть его отношение к миру, к другим людям», - добавил украинский президент.

Обращаясь к лидерам G7, Зеленский отметил, что общество не поймет их, если они не оборвут какие-либо перспективы руководителя террора после российских ударов, всех убийств и издевательств над мирными людьми и международным правом.

«Мы все в мире должны осознать: разговоры могут быть либо с другим руководителем России - который будет признавать устав ООН, базовые принципы человечности и территориальную целостность Украины, либо в другой конфигурации, чтобы ключевой террорист не имел возможности благодаря террору влиять на ключевые решения», - подчеркнул он.