Зеленский рассказал о потребностях Украины

Киеву уже в ближайшие месяцы нужны не только ракеты для систем противоракетной и противовоздушной обороны, но и сами системы, в частности, зенитно-ракетные комплексы SAMP-T. Также Украина нуждается в финансировании воздушного щита, который планируется создать, заявил президент Украины Владимир Зеленский на совещании G7.

«Важно, чтобы мы имели достаточно ракет к предоставленным системам ПВО и ПРО. Завтра на «Рамштайне» я бы хотел, чтобы наши министры обороны обсудили это. Господин президент Франции, господин премьер Италии, мы очень ожидаем поставок систем SAMP-T. Если это возможно, то они нужны уже в ближайшие месяцы», - сказал он.

Зеленский также обратился к председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, президенту Европейского совета Шарлю Мишелю, премьер-министру Британии Лиз Трасс, премьер-министру Канады Джастину Трюдо и премьер-министру Японии Фумио Кисиде с просьбой финансовой поддержки для создания воздушного щита для Украины.