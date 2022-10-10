Зеленский предложил разместить наблюдателей на границе с Беларусью

По его словам, для того, чтобы опровергнуть эту дезинформацию, необходимо разместить наблюдателей на украинско-белорусской границе.

«Мир возможен не просто тогда, когда есть мир с одним соседом, а когда он со всеми соседями. Я хочу обратить внимание на одну страну. Территория Беларуси уже используется для ударов по Украине. Сейчас мы видим большую угрозу. Россия пытается прямо втянуть Беларусь в войну, разыгрывая провокацию с тем, что мы якобы готовим удар по этой стране», - заявил президент.