США могут поставить Киеву баллистические ракеты

Вашингтон не исключает никаких возможностей в том, что касается поставки Киеву оружия, в том числе большей дальности - тактических баллистических ракет, заявил в эфире телеканала ABC координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

«Мы не исключаем никаких возможностей. Мы каждый день на связи с Киевом», - ответил Кирби на вопрос о том, планируют ли США поставлять Украине тактические баллистические ракеты.

Он напомнил, что на этой неделе в Брюсселе пройдет встреча Контактной группы по Украине. «Министр обороны США вновь собирает встречу Контактной группы по Украине при участии около 50 стран, чтобы обсудить ее нужды. Будем смотреть на весь спектр», - добавил Кирби.