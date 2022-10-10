Зеленский назвал число дронов-камикадзе у России
Россия заказала в Иране 2400 дронов-камикадзе, которые используются в войне против Украины, заявил президент Украины Владимир Зеленский на заседании лидеров стран G7.
По словам Зеленского, данная информация поступила от украинской разведки.
«Именно поэтому Украина должна иметь достаточное количество ракет в предоставленные системы противовоздушной и противоракетной обороны. Эти системы должны быть интегрированы с системами обороны Украины», - подчеркнул украинский лидер.