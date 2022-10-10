Председатель Конституционного суда Азербайджана на V Всемирном конгрессе

Председатель Конституционного суда Азербайджана Фархад Абдуллаев принял участие в V Всемирном конгрессе «Конституционная справедливость и мир», который проходил в индонезийском городе Денпасар с 4 по 8 октября.

Мероприятие азербайджанская делегация посетила по приглашению Всемирной конференции по конституционному правосудию и Конституционного суда Индонезии.

В Конгрессе приняли участие руководители высших государственных органов Индонезии, делегации конституционных судов 119 стран - участниц Всемирной конференции по конституционному правосудию, а также представители Венецианской комиссии Совета Европы.

Конституционный суд Азербайджана является полноправным членом Организации Всемирной конференции по отправлению правосудия.

На открытии мероприятия выступил президент Индонезии Джоко Видодо. В практической части конгресса представители конституционных судов стран - членов организации представили доклады о роли конституционного правосудия в обеспечении законности и защите конституционных ценностей, возможностях прямого обращения в Конституционный суд. Председатель Конституционного суда Азербайджана Фархад Абдуллаев выступил с итоговым докладом на съезде «Основные принципы: защита прав человека, демократия и верховенство права как предпосылка общественного спокойствия».

После Конгресса состоялось заседание Генеральной ассамблеи Организации Всемирной конференции по конституционному правосудию.

В рамках визита делегации Азербайджана состоялись двусторонние официальные встречи с председателем Конституционного суда Индонезии, судьями, обмен мнениями по вопросам взаимного судебно-правового сотрудничества.