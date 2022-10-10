Ильхам Алиев о вкладе Баку и Бишкека в укрепление тюркского мира

Сегодня тюркский мир обретает новый потенциал, и Азербайджан, и Кыргызстан активно способствуют укреплению братских отношений между тюркоязычными странами, заявил президент Ильхам Алиев на общем заседании Первого межгосударственного совета между Азербайджаном и Кыргызстаном.

«Саммит, который состоится в следующем месяце, на мой взгляд, станет еще одним шагом в укреплении нашей солидарности. Мы должны быть близки к своим корням, опираться на свои традиции, на то, что завещали наши предки, и сохранять уникальную культуру наших народов, чтобы всегда идти по пути независимости и национального достоинства».

Глава государства отметил, что сегодня в ходе встречи в узком формате обсудил с Жапаровым, как успешно реализовать Декларацию о стратегическом партнерстве, подписанную 20 апреля 2020 года в Баку.

«Мы обогатим ее более конкретным содержанием. Думаю, что решение о создании совместного инвестиционного фонда является одним из таких факторов», - сказал Ильхам Алиев.