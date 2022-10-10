Столтенберг: Путин терпит неудачу в Украине

Страны НАТО продолжат поддерживать Украину и даже еще более активизируют эту поддержку, чтобы украинцы смогли продолжать защищать себя и освобождать территории от российской оккупации, заявил журналистам генсек альянса Йенс Столтенберг.

«Украинские силы используют имеющееся у них преимущество и продолжают добиваться значительных успехов, в то время как Россия все чаще без всякого разбора наносит ужасающие удары по мирным жителям и критически важным объектам инфраструктуры», - подчеркнул он.

«Президент Путин терпит в Украине неудачу», - сказал Столтенберг, добавив, что действия России в последнее время, а именно «попытки аннексии, частичная мобилизация и безрассудная ядерная риторика представляют собой самую значительную эскалацию конфликта с момента вторжения 24 февраля».