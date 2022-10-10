G7 об условиях справедливого мира для Украины

Главы государств G7 во вторник приняли совместное заявление после внеочередной встречи в связи с ракетными обстрелами гражданской инфраструктуры Украины, в котором предостерегли РФ от применения химического, биологического и ядерного оружия, сообщают зарубежные СМИ.

«G7 самым решительным образом осуждает последние ракетные обстрелы гражданской инфраструктуры и городов по всей Украине, которые привели к гибели невинных мирных людей, и обязалась привлечь к ответственности всех, кто несет за это ответственность», - говорится в заявлении.

Также в G7 в очередной раз подчеркнули непризнание результатов «референдумов» на оккупированных территориях Украины, а также их аннексии Россией, призвав Москву немедленно прекратить все боевые действия и «полностью и безоговорочно вывести все свои войска и военную технику».

Страны-члены «Большой семерки» также обязались продолжать санкционное давление на Россию и тех, кто способствует обходу санкций против нее, а также подтвердили, что продолжат оказывать Украине финансовую, гуманитарную, военную, дипломатическую и правовую поддержку «столько, сколько потребуется».

«Выражая солидарность с Украиной, лидеры G7 приветствуют готовность Владимира Зеленского к справедливому миру. В него должны входить следующие составляющие: соблюдение защиты территориальной целостности и суверенитета, предусмотренного Уставом ООН; обеспечение способности Украины защищать себя в будущем; обеспечение восстановления и реконструкции Украины, в частности, рассмотрение возможностей осуществить это за счет средств России; привлечение России к ответственности за преступления, совершенные во время войны», - отмечается в заявлении.