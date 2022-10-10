Ильхам Алиев: Азербайджан – инвестор для дружественных стран

Азербайджан на протяжении многих лет был инвестором для дружественных стран, азербайджанские инвестиции служили взаимным интересам и укреплению сотрудничества, заявил президент Ильхам Алиев на общем заседании Первого межгосударственного совета между Азербайджаном и Кыргызстаном.

«Создание Кыргызско-Азербайджанского фонда развития - один из важнейших результатов моего визита. Также мы впервые проводим заседание Межгосударственного совета. Мы структурируем наши отношения под управлением Межгоссовета, чтобы иметь больше возможностей и больше динамизма для принятия решений, в том числе контроля в рамках торгово-экономической деятельности», - сказал Алиев.