Россия вернула Украине 32 военнослужащих и тело израильтянина

Из российского плена удалось освободить 32 украинских военнослужащих и вернуть тело израильтянина Дмитрия Фиалки, воевавшего за Украину, сообщил в своем телеграм-канале глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

По его словам, среди освобожденных – офицеры, сержанты и солдаты ВСУ, многие из которых считались пропавшими без вести.

Ермак также сообщил, что погибший израильтянин Дмитрий Фиалка последние два года проживал в Украине, работал детским тренером в местном футбольном клубе.