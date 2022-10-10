Захарова об отказе Кыргызстана

Кыргызстан нацелен на укрепление роли Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) в обеспечении безопасности и стабильности в Центрально-Азиатском регионе, заявила на сегодняшнем брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос журналиста об отказе Кыргызстана от учений ОДКБ.

«3-5 октября в Бишкеке состоялись успешные контакты генсека ОДКБ Станислава Зася, включая переговоры с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым, итоги которых сообщают об общей нацеленности укреплять роль ОДКБ в обеспечении безопасности и стабильности в Центрально-Азиатском регионе», - сказала Захарова.

По ее словам, «Кыргызстан – важный партнер России в СНГ».