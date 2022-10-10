В Афинах в матче против Греции наша команда разгромила соперника со счетом 7:0. Голы забивали: Рафаэль Вилела (2-я минута), Хатаи Багиров (5-я и 16-я), Галло (18-я и 25-я), Тьяго Болинья (37-я) и Филипиньо (40-я).

После недавней гостевой победы "Карабаха" над "Олимпиакосом" (3:0) в Лиге Европы можно сказать, что это второй подряд разгром, учиненный азербайджанскими футболистами над греческими.

Напомним, в первом отборочном матче в Баку сборная Азербайджана по футзалу одолела Польшу - 4:3. После первого круга наша команда лидирует.

Турнирное положение:

1.Азербайджан – 6 очков (2 матча)

2. Польша – 3 (2)

3. Греция – 0 (2).

Азербайджан, Польша и Греция выступают в группе 6. Всего 12 групп. Победители групп, а также четыре лучшие команды среди занявших 2-е места выйдут в элитный раунд. Остальные восемь сборных, ставших 2-ми, сыграют в плей-офф и определят еще четырех участников элитной стадии.

Там 20 команд будут разделены на пять групп. Победители напрямую выйдут в финальную часть. Если чемпионат мира пройдет в европейской стране, то две лучшие команды среди занявших 2-е места сыграют в стыковых матчах. Если ЧМ примет страна за пределами Европы, то в плей-офф сыграют четыре вторые команды.