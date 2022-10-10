США также передают комплексы ПВО Украине

Соединенные Штаты поставят Украине два комплекса противовоздушной обороны Nasams в ближайшее время. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, пишут российские СМИ.



"Мы усердно работаем над тем, чтобы передать им первые два комплекса NASAMS. Мы считаем, что мы на пути к тому, чтобы передать их... в самом ближайшем будущем", - сказал он.

Помимо этого Киев уже начал получать ПВО Iris-T от Германии, их передали на польской границе.