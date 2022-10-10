Процесс над «12-м имамом» прошел в закрытом режиме

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжается судебный процесс по уголовному делу Агиля Бабаева, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере.

Как сообщает корреспондент haqqın.az, вошедшего в зал суда «имама», как и на предыдущих судебных заседаниях, сопровождали оскорблениями и проклятиями.

Судья сообщил, что 31 потерпевший направил в суд ходатайство о проведении процесса в закрытом режиме. Причиной, по его словам, явилась ошибка в освещении процесса в местных СМИ. Ходатайство было вынесено на обсуждение. Все потерпевшие просили удовлетворить ходатайство и проводить полностью закрытые судебные заседания.

Адвокат обвиняемого Али Гусейнов заявил, что проведение судебного процесса за закрытыми дверями является незаконным и означает нарушение свободы СМИ. Возражал против такого решения и сам Бабаев.