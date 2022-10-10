Процесс над «12-м имамом» прошел в закрытом режиме
В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжается судебный процесс по уголовному делу Агиля Бабаева, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере.
Как сообщает корреспондент haqqın.az, вошедшего в зал суда «имама», как и на предыдущих судебных заседаниях, сопровождали оскорблениями и проклятиями.
Судья сообщил, что 31 потерпевший направил в суд ходатайство о проведении процесса в закрытом режиме. Причиной, по его словам, явилась ошибка в освещении процесса в местных СМИ. Ходатайство было вынесено на обсуждение. Все потерпевшие просили удовлетворить ходатайство и проводить полностью закрытые судебные заседания.
Адвокат обвиняемого Али Гусейнов заявил, что проведение судебного процесса за закрытыми дверями является незаконным и означает нарушение свободы СМИ. Возражал против такого решения и сам Бабаев.
В отличие от них, прокурор также попросил проводить заседания суда закрытыми. Судья не удовлетворил ходатайство и сказал, что процесс будет закрыт только частично в случае необходимости.
После дал показания потерпевший Дашгын Асланов. Он заявил, что не хочет давать показания на открытом судебном заседании. Допрос потерпевшего прошел за закрытыми дверями, представители СМИ покинули зал суда.
Далее судебное заседание продолжилось в закрытом режиме.
Согласно обвинительному заключению, Агиль Бабаев, называя себя «12-м имамом Мехти», с 2007 по 2020 год, злоупотребляя доверием жителей Баку, присвоил значительную сумму денег. Он собирал с них деньги на якобы благотворительные цели. На организованных им «религиозных» собраниях Бабаев говорил, что был послан на Землю божественной силой, чтобы творить добро и помогать людям с финансовыми трудностями, подчеркивал, насколько важно верить в него, чтобы избежать мучений загробной жизни и обрести рай. Бабаев умел убеждать людей – те ежемесячно платили ему. Он заверил, что собранные деньги якобы раздаются нуждающимся и неимущим, на них строятся дома для семей шехидов и инвалидов войны. Ущерб, причиненный пострадавшим, оценивается в 2 миллиона 500 тысяч манатов.