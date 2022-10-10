Шойгу и Акар обсудили Украину и Сирию
Министр обороны России Сергей Шойгу и министр обороны Турции Хулуси Акар провели переговоры по телефону. Они обсудили Украину, Сирию, двусторонние отношения и региональную безопасность, сообщает пресс-служба турецкого ведомства.
Глава обороны Турции еще раз подтвердил готовность Анкары всесторонне содействовать урегулированию ситуации в Украине дипломатическим путем.
Министры отметили важность взаимодействия по предотвращению террористической угрозы в Сирии и готовность к соблюдению всех достигнутых по этому вопросу договоренностей. Помимо этого, они обсудили реализацию "продуктовой сделки", которую заключили в Стамбуле.