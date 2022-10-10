НАТО усиливает безопасность из-за России

Государства-члены НАТО усилят безопасность вокруг ключевых объектов после того, как Россия начала угрожать Западу и провела массированную ракетную атаку по украинским городам и инфраструктуре, пишет Reuters.

Альянс усилит меры безопасности вокруг критически важной инфраструктуры после атак на газопроводы "Северные потоки", проходящие по дну Балтийского моря. Любая преднамеренная атака будет встречена "единым и решительным ответом".