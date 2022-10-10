ВОЗ ожидает новый штамм коронавируса
Специалисты ожидают появления нового штамма коронавируса, который будет опаснее, чем распространенный сейчас вариант омикрон-штамма. Об этом заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове, сказано в Twitter организации.
"Существует неопределенность с этим вирусом (омикрон-штаммом - ред.). Поскольку он продолжает циркулировать, у него имеется больше возможностей для изменения, и мы точно не знаем, каковы будут характеристики его будущих вариантов", - пояснила Керкхове.
Новый вариант коронавируса может быть заразнее распространенного сейчас, потому что он должен превзойти его. По своим свойствам новые варианты смогут обходить сформированный иммунитет. Поэтому, по мнению экспертов, люди должны сохранять бдительность и делать бустерные вакцины от COVID-19.
Мария ван Керкхове добавила, что коронавирус никуда не исчезнет, поэтому люди должны научиться с ним жить. "Пандемия как таковая закончится, но на настоящий момент этого еще не произошло", - подвела итог эксперт.