ВОЗ ожидает новый штамм коронавируса

Специалисты ожидают появления нового штамма коронавируса, который будет опаснее, чем распространенный сейчас вариант омикрон-штамма. Об этом заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове, сказано в Twitter организации.

"Существует неопределенность с этим вирусом (омикрон-штаммом - ред.). Поскольку он продолжает циркулировать, у него имеется больше возможностей для изменения, и мы точно не знаем, каковы будут характеристики его будущих вариантов", - пояснила Керкхове.