11 октября при совместном сотрудничестве Фонда развития образования при Министерстве науки и образования и Государственного комитета по делам семьи, женщин и детей состоялось мероприятие, посвященное кампании «Поддержка образования молодых девушек-2022», приуроченной к Международному дню девочек.

В мероприятии приняли участие министр науки и образования Эмин Амруллаев, председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова, депутат Джейхун Мамедов, председатель правления Фонда развития образования Эльнур Насибов, представители общественности и СМИ.

Перед началом мероприятия прозвучал Государственный гимн, и минутой молчания почтили память шехидов.

Бахар Мурадова, открывшая мероприятие вступительным словом, заявила, что за прошедший год были удовлетворены запросы учениц, со стороны Госкомитета прослежены их обучение, их успехи и достижения в рамках проекта "Поддержка образования девушек".

Председатель госкомитета акцентировала внимание на то, что государство уделяет особое внимание развитию образования в нашей стране, его соответствию современным требованиям, и создаются возможности для того, чтобы каждый в равной степени получал от него пользу и рос достойным гражданином своей страны.

Выступивший далее на мероприятии министр науки и образования Эмин Амруллаев заявил, что образование девушек означает уменьшение ранних браков и смертности малолетних детей. В то же время включение девочек в систему начального образования во всем мире приводит к выходу на рынок труда нескольких сотен миллионов женщин и дальнейшему увеличению валового внутреннего продукта.

По словам Эмина Амруллаева, в последнее время количество девушек, поступающих в высшие учебные заведения, стало превышать количество юношей: «Если мы проанализируем отчеты Всемирного банка, то одним из кратчайших путей развития экономики Азербайджана является вовлечение женщин в экономику. Образование девочек является одним из основных приоритетов Министерства науки и образования».

Другие выступающие, в свою очередь, коснулись важности образования девочек и повышения их роли в обществе.

Затем был подписан протокол о намерениях между Министерством науки и образования и Государственным комитетом по делам семьи, женщин и детей о совместной реализации проекта «Поддержка образования молодых девушек».

Сообщалось, что в рамках кампании 24 девушкам из малообеспеченных семей, а также из уязвимых слоев населения из регионов, набравшим высокие баллы на вступительных экзаменах в высшие учебные заведения, будет оказана поддержка в получении образования.

Позже этим девушкам были вручены сертификаты.

Следует отметить, что в 2021 году Госкомитет совместно с Министерством науки и образования реализовал проект «Поддержка образования молодых девушек-2021», приуроченный к 120-летию основанной Гаджи Зейналабдином Тагиевым «Школы для девочек» и 11 октября - Международному дню девочек. В рамках акции была оказана поддержка 14 студенткам из малообеспеченных семей, набравшим высокие баллы на вступительных экзаменах в высшие учебные заведения.