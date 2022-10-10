США запретят продажу оружия Саудовской Аравии
В Сенат Соединенных Штатов внесли законопроект о приостановке на один год продажи оружия Саудовской Аравии, рассказал сенатор Ричард Блюменталь, пишет The Washington Post.
«Для обеспечения временного на один год приостановления прямых коммерческих и зарубежных военных продаж Королевству Саудовская Аравия оружия и боеприпасов», – сказано в проекте закона. С инициативой выступил сенатор Ричард Блюменталь.
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