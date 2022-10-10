МВФ: экономику ждут «худшие времена»

По его словам, сейчас на мировую экономику действуют три фактора: война в Украине, «кризис стоимости жизни, вызванный расширяющимся инфляционным давлением», а также снижение экономической активности в Китае.

Глобальная экономика все еще испытывает серьезные трудности, а худшее для нее «еще впереди», заявил главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Пьер-Оливье Гуринша, пишет Bloomberg.

«Более трети мировой экономики в этом или следующем году ждет сокращение, а в трех крупнейших экономиках (США, Европейского союза и Китая - ред.) продолжится стагнация. Иными словами, худшее еще впереди, и для многих людей ситуация в 2023 году будет восприниматься как рецессия», — заявил экономист.

МВФ оставил прежним июльский прогноз по росту глобальной экономики, в 2022 году он должен составить 3,2%. В 2023 году экономисты ожидают замедления роста до 2,7%.