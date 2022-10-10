У Анкары будет новый источник нефти и газа

Турция будет добывать нефть и газ в водах Ливии. Это произойдет в рамках энергетического соглашения двух стран, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, которого цитирует Bloomberg.

"После соглашения по углеводородам, подписанного нами с Ливией, мы будем вести сотрудничество в новой области - в добыче нефти и других ресурсов с ливийского континентального шельфа", - заявил он.

Анкара подписала энергетическое соглашение с администрацией Абдель Хамида ад-Дбейбы на прошлой неделе.