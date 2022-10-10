Ильхам Алиев анонсирует значительное увеличение мощности Бакинского порта

«Со стороны Азербайджана имеется разветвленная транспортная инфраструктура, включающая железную дорогу, автомобильный и воздушный транспорт - до европейских потребителей. Сегодня, несмотря на отсутствие выхода к открытым морям, Азербайджан уже создал важную транспортную сеть», - сказал Алиев.

Глава государства отметил, что железная дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан станет частью «Среднего коридора».

«Но главное, чтобы все эти проекты, реализуемые в нашем регионе и в Западно-каспийском регионе, были синхронизированы. Мы планируем увеличить мощность Алятского торгового порта с 15 до 25 миллионов тонн. В принципе, эти планы уже были, но их мы рассматривали как далекую перспективу. Но сегодня в некоторые дни в порту бывают даже заторы. Потому что объем грузов быстро увеличивается. Здесь уже озвучена цифра — 60-процентный рост за 9 месяцев. Это важный показатель в перевозке грузов», - отметил он.