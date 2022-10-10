Россияне массово скупают жилье в Турции

Россияне стали первыми среди иностранных покупателей недвижимости в Турции. Об этом сообщает Турецкий институт статистики.

Они покупают по 34 квартиры в день. Статистика показывает, что за август граждане России купили 1238 квартир в стране, а всего с января 2022 года - 8115. Это на 51% больше, чем в 2021 году.

Среди российских покупателей Турция вошла в топ-3 стран по спросу на недвижимость. По данным Propriеtе Gеnеrale Group, на Турцию приходится треть спроса (31%). Второе и третье место занимают ОАЭ (20%) и Грузия (15%). На четвертом месте оказался Казахстан (14,84%).