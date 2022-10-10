Президент Азербайджана призвал нацеливаться на конкретные результаты
В сфере транспорта и транзита с началом строительства и эксплуатации новой железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан – Каспий появятся возможности для увеличения грузооборота и снижения стоимости грузовых перевозок, заявил президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы после церемонии подписания азербайджано-кыргызских документов в Бишкеке.
Поздравив братский кыргызский народ, а также другие страны-партнеры с началом реализации столь важного проекта, глава азербайджанского государства сказал, что, располагая транспортной дорогой, совместно реализуя инвестиционную политику по приоритетным для правительства Кыргызстана направлениям, учитывая подписанные сегодня в Бишкеке и полгода назад в Баку документы, стороны за короткий период времени в определенной степени восполняют то, что в силу ряда причин упустили в предыдущие годы. Одним из основных направлений будущего сотрудничества является нацеленность на конкретные результаты, подчеркнул Алиев.