В Украине большие проблемы с электричеством

В Украине 105 населенных пунктов остаются без электричества, сообщается о выведении из строя множество объектов энергетической инфраструктуры, в том числе ТЭС и ТЭЦ, говорится в заявлении Офиса президента страны.

В Киеве вводятся веерные отключения электричества. Некоторые промышленные производства вынуждены останавливаться. Наблюдаются перебои с мобильной связью и интернетом.

По сообщению мэра Львова, повреждены четыре электроподстанции, их ремонт займёт месяцы.

В Черниговской области произошло аварийное отключение линии электропередачи, питавшей весь север области.

Также сообщается об остановке экспорта украинской электроэнергии в ЕС, во многих городах вводится режим жёсткой экономии энергии.