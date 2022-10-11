Заур Ахундов о разгромной победе Азербайджана над Грецией

Президент Федерации футзала Азербайджана, член Исполкома АФФА Заур Ахундов прокомментировал разгромную победу нашей футзальной сборной над Грецией (7:0) в отборочном матче чемпионата мира-2024, который состоялся во вторник в Афинах.

«Поздравляю команду и наших болельщиков! Одержали крупную победу. Я еще до игры с Польшей ставил перед командой задачу в первых двух матчах набрать 6 очков. Игра с поляками получилась достаточно сложной, но мы победили.

А сегодня в Афинах играли с Грецией. После победы над Польшей команда могла немного расслабиться. Чтобы избежать этого, поговорили с игроками. И ребята сегодня сыграли хорошо, боролись до конца и одержали разгромную победу.

Сейчас с 6 очками мы занимаем 1-е место в группе, но пока ничего не решено. Впереди у нас еще два матча. Мы должны и к ним хорошо подготовиться, набрать максимальное количество очков и выйти в элитный раунд отборочного турнира».