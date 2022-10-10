Маск отрицает факт разговора с Путиным

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск отрицает, что разговаривал с президентом России Владимиром Путиным перед отправкой твитов о мирном урегулировании в Украине, пишут российские СМИ.

«Нет, это неправда. Я разговаривал с Путиным только один раз, и это было около 18 месяцев назад. Темой был космос», - заявил Маск.

О том, что Маск беседовал с российским президентом, прежде чем предложить условия для заключения мира между РФ и Украиной, сообщил изданию Vice американский политолог Ян Бреммер. По словам Бреммера, Маск передал ему, что Путин «готов к переговорам», но только в том случае, если Крым останется российским, Украина будет нейтральной и признает аннексию Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.