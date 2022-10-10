Байден рассказал, что думает о Путине
Президент США Джо Байден в интервью CNN назвал президента России Владимира Путина «рациональным лидером», но заявил, что тот «просчитался в Украине».
«Я полагаю, что он рациональный игрок, который серьезно просчитался», – сказал Байден.
Ранее Байден заявил, что впервые после холодной войны и Карибского кризиса миру грозит ядерная война. Он напомнил, что последний раз с «перспективой Армагеддона» Земля сталкивалась в 1962 году.
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