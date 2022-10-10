Клинцевич: Игры Армении приведут к большим проблемам и трагедиям

«Руководство Армении сегодня больше смотрит в сторону США, чем в сторону России. «Армению в этих переговорах используют, для того чтобы противопоставить России. Потом Ереван будет пытаться восстановить взаимоотношения с Москвой, но сделать это будет крайне тяжело, поскольку будет и подписано, и объявлено очень многое. У Армении не получится удержаться на четырех стульях, поэтому нужно определяться, и Ереван уже определился. Все эти поездки, работа армянских элит, которая есть, они контрпродуктивные. Конечной целью США является вывод российской военной базы из Гюмри, а также прекращение всяких контактов между Арменией и Россией», - сказал Клинцевич.

По его словам, на сегодняшний день Россия является единственным гарантом суверенитета Армении.

«Армения сегодня зажата со всех сторон. Единственное, что сегодня хранит суверенитет Армении и позволяет ей быть самостоятельным государством – Российская Федерация, присутствие сил и средств России. Со стороны Армении совершается большая ошибка, которая приведет к большим проблемам и серьезным трагедиям в Армении в связи с тем, что Ереван пытается играть», - подчеркнул Клинцевич.