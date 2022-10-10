Чеченский легион в Украине пополнился еще одним отрядом
В Украину прибыл чеченский отряд под руководством Абдул-Хакима Шишани (Рустама Ажиева), который ранее командовал группой «Аджнад аль-Кавказ», сообщают зарубежные СМИ.
Сообщается, что группа «Аджнад аль-Кавказ» ранее воевала в Сирии против правительственных войск. Рустам Ажиев и приблизительно половина его отряда, воевавшего в Сирии, будут участвовать в войне в составе Отдельного батальона особого назначения Вооруженных сил «Чеченской республики Ичкерия», входящего в Интернациональный легион Украины.