Вашингтону и Эр-Рияду не оборвать тысячу нитей: покричат и успокоятся горячая тема
Демократы в США решили наказать Саудовскую Аравию за недавнее решение ОПЕК+ сократить добычу нефти. Группа сенаторов-демократов зарегистрировала законопроект о выводе американских войск и систем ПРО с территории королевства.
Шум в Вашингтоне взметнулся до небес. Демократы кричат, что все их партнерство с саудитами было ошибкой, что Эр-Рияд необходимо примерно наказать. А Байден заявил, что цены на горючее в США начали расти именно из-за решения ОПЕК+.
Но если внимательно присмотреться и прислушаться, то скандал выглядит несколько натянутым. И главная претензия сторонников Байдена к Эр-Рияду заключается в следующем: «Вы что, месяц до исхода промежуточных выборов подождать не могли, что ли?»
Ведь по сути, решение о сокращении добычи лишь фиксирует сегодняшнее положение дел на мировых рынках нефти – участники соглашения ОПЕК+ явочным порядком добывают на 3 миллиона баррелей меньше, чем должны по соглашению. Два отстающих – Россия и Нигерия, совместно не способные добывать уже более 2 миллиона баррелей ввиду внутренних проблем.
Так что мы столкнулись с типичной биржевой спекуляцией – фактическое снижение добычи было использовано маклерами для взвинчивания цен, которые вскоре, по всей видимости, пойдут назад. Поскольку фундаментальных причин для столь высоких значений нет, мировые рынки серьезно просели, а значит – и упало потребление энергоносителей.
К тому же, саудовский министр нефти Адель аль-Джубайр, отвечая на американскую критику совершенно справедливо заметил, что во многом виновата сама администрация Белого дома. Во-первых, свихнувшиеся на «зеленой повестке» демократы сделали все возможное, чтобы обвалить нефтяную промышленность в США, не давая ей развиваться и постоянно вставляя палки в колеса стратегических проектов добычи и транспортировки «черного золота».
Во-вторых, с чем невозможно не согласиться с аль-Джубайром, США не строили новые НПЗ уже десятки лет и не инвестировали в модернизацию действующих. Что, в итоге и привело к росту цен, как бы не пытались в Белом доме отсрочить это событие, распечатав свой стратегический резерв и начав вбрасывать эти запасы на рынок.
Амос Хохштейн, главный советник президента Байдена по энергетике, заявляет теперь о том, что решение ОПЕК+ стало «полной неожиданностью». Но еще год назад группа американских нефтепромышленников подготовила для Белого дома развернутый доклад, в котором предсказала нынешнюю ситуацию буквально в деталях. Так что, нынешний топливный кризис – вполне рукотворный, и сотворили его не в Эр-Рияде, а в самом Белом доме.
Не приходится сомневаться, что республиканцы отработают ситуацию на все сто процентов. У демократов и так было не слишком много шансов пройти через промежуточные выборы с нормальным результатом – а теперь их стало еще меньше.
Их заявления о необходимости наказать Эр-Рияд – выглядят, конечно, драматично, но в реальности ничего серьезного в американо-саудовских отношениях не произойдет. Демократы в Конгрессе и Сенате – «хромые утки», на которых не стоит обращать особого внимания. А вот у республиканцев отношения с Эр-Риядом традиционно гораздо лучше.
И потом, нужно понимать, диалог между Вашингтоном и Эр-Риядом – это всегда ожесточенный торг. Сегодня саудиты считают, что за последние годы Штаты не сделали ничего, чтобы идти им навстречу. В последние годы наследный принц, де-факто правящий Королевством, взял курс на становление Саудовской Аравии как отдельного регионального полюса влияния, проводящего многовекторную политику.
В Штатах оказались к этому совершенно не готовы, такой сценарий они не рассматривали, далеко не все американские правящие элиты согласны с этим мириться. Отсюда – и драматизм, и излишняя нервозность. Но – ни к чему слишком серьезному это не приведет. Вашингтон и Эр-Рияд связаны тысячами незримых, но крайне прочных нитей, которые враз не оборвать. А потому американо-саудовское партнерство не прекратиться – оно просто станет другим, более гибким и прагматичным, без завышенных ожиданий каждой из сторон.