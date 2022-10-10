Джемаль Бустани, автор haqqin.az 01:52

Демократы в США решили наказать Саудовскую Аравию за недавнее решение ОПЕК+ сократить добычу нефти. Группа сенаторов-демократов зарегистрировала законопроект о выводе американских войск и систем ПРО с территории королевства. Шум в Вашингтоне взметнулся до небес. Демократы кричат, что все их партнерство с саудитами было ошибкой, что Эр-Рияд необходимо примерно наказать. А Байден заявил, что цены на горючее в США начали расти именно из-за решения ОПЕК+.

Но если внимательно присмотреться и прислушаться, то скандал выглядит несколько натянутым. И главная претензия сторонников Байдена к Эр-Рияду заключается в следующем: «Вы что, месяц до исхода промежуточных выборов подождать не могли, что ли?» Ведь по сути, решение о сокращении добычи лишь фиксирует сегодняшнее положение дел на мировых рынках нефти – участники соглашения ОПЕК+ явочным порядком добывают на 3 миллиона баррелей меньше, чем должны по соглашению. Два отстающих – Россия и Нигерия, совместно не способные добывать уже более 2 миллиона баррелей ввиду внутренних проблем. Так что мы столкнулись с типичной биржевой спекуляцией – фактическое снижение добычи было использовано маклерами для взвинчивания цен, которые вскоре, по всей видимости, пойдут назад. Поскольку фундаментальных причин для столь высоких значений нет, мировые рынки серьезно просели, а значит – и упало потребление энергоносителей.

К тому же, саудовский министр нефти Адель аль-Джубайр, отвечая на американскую критику совершенно справедливо заметил, что во многом виновата сама администрация Белого дома. Во-первых, свихнувшиеся на «зеленой повестке» демократы сделали все возможное, чтобы обвалить нефтяную промышленность в США, не давая ей развиваться и постоянно вставляя палки в колеса стратегических проектов добычи и транспортировки «черного золота». Во-вторых, с чем невозможно не согласиться с аль-Джубайром, США не строили новые НПЗ уже десятки лет и не инвестировали в модернизацию действующих. Что, в итоге и привело к росту цен, как бы не пытались в Белом доме отсрочить это событие, распечатав свой стратегический резерв и начав вбрасывать эти запасы на рынок. Амос Хохштейн, главный советник президента Байдена по энергетике, заявляет теперь о том, что решение ОПЕК+ стало «полной неожиданностью». Но еще год назад группа американских нефтепромышленников подготовила для Белого дома развернутый доклад, в котором предсказала нынешнюю ситуацию буквально в деталях. Так что, нынешний топливный кризис – вполне рукотворный, и сотворили его не в Эр-Рияде, а в самом Белом доме. Не приходится сомневаться, что республиканцы отработают ситуацию на все сто процентов. У демократов и так было не слишком много шансов пройти через промежуточные выборы с нормальным результатом – а теперь их стало еще меньше. Их заявления о необходимости наказать Эр-Рияд – выглядят, конечно, драматично, но в реальности ничего серьезного в американо-саудовских отношениях не произойдет. Демократы в Конгрессе и Сенате – «хромые утки», на которых не стоит обращать особого внимания. А вот у республиканцев отношения с Эр-Риядом традиционно гораздо лучше.