Зеленский поручил выявить причастных к обстрелам Украины

Украинской разведке поручено установить личности тех, кто причастен к ракетным обстрелам страны, заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении к согражданам.

Кроме того, украинский лидер поручил выяснить, кто вовлечен в схемы с иранскими беспилотниками-камикадзе.

«Индивидуальная ответственность террористов должна быть точно такой же, как и ответственность государства-террориста. Работаем ради этого», - подчеркнул Зеленский.