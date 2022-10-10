Зеленский поручил выявить причастных к обстрелам Украины
Украинской разведке поручено установить личности тех, кто причастен к ракетным обстрелам страны, заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении к согражданам.
Кроме того, украинский лидер поручил выяснить, кто вовлечен в схемы с иранскими беспилотниками-камикадзе.
«Индивидуальная ответственность террористов должна быть точно такой же, как и ответственность государства-террориста. Работаем ради этого», - подчеркнул Зеленский.
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