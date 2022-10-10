Икрам Нур, автор haqqin.az 03:05

Иран продолжает наносить ракетно-артиллерийские удары по группировкам курдов, дислоцированным в районах Эрбиль и Сулеймания на севере Ирака, угрожая ввести в этот регион свои бронетанковые части. Тегеран окончательно запутался в собственной «курдской» интриге. Вчерашние враги из курдских группировок становятся друзьями, вчерашние союзники – врагами, а дальше начинается откровенная неразбериха. Четвертую неделю в самом Иране не утихают уличные протесты. Но вместо того, чтобы заниматься их урегулированием, Тегеран выбрал самое простое решение – организовать маленькую победоносную войнушку на севере Ирака, убив тем самым сразу нескольких зайцев. И собственному населению показать, что протесты организовали сепаратисты, а потому поддерживать их нельзя ни в коем случае. И позиции Турции в иракском Курдистане подорвать, а свои усилить. И Азербайджану проблемы создать. И с Рабочей партией Курдистана, она же – знаменитая РПК, связи укрепить.

Что примечательно, РПК поддерживает тесные связи с вооруженной группировкой иранских курдов, PJAK, которая в самом Иране признана террористической и ожесточенную войну с ней Корпус стражей исламской революции ведет уже около 40 лет, с самого возникновения Исламской Республики. Но вот парадокс – иранские удары в Ираке направлены не на группировки РПК и PJAK, а на отряды правительства Курдской автономии. И штабы Курдской демократической партии и Курдской демократической партии-Иран, которые в этом месяце приняли решение объединиться после 16-летнего раскола. Трудно себе это вообразить, но все происходит именно так. Реальные террористы пытаются закрепиться в северном Ираке, а иранский КСИР наносит удары по умеренным группировкам и силам Эрбиля. Тут у многих зайдет ум за разум, поскольку такой финт – он за гранью не просто здравого смысла, он за гранью разумного. Впрочем, такие системы координат в политике Ирана в курдском вопросе теперь, по всей видимости, полностью отсутствуют. Эрбиль давно объявлен Тегераном «гнездом Моссада». К тому же, у него хорошие отношения с Анкарой, и не за горами новая газовая сделка Турции с Иракским Курдистаном, согласно которой иранские объемы экспорта турецкой стороне серьезно просядут. Вдобавок к этому, азербайджано-турецкий коридор через Армению и вдоль границы с Ираном пусть и медленно, пусть и со скрипом – но пробивает дорогу в жизнь.