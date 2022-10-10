Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 03:42

По сообщению греческих источников, Турция готовится осуществить высадку десанта на необитаемые острова и скалы в восточной части Эгейского моря. Согласно информации, прозвучавшей в эфире греческого телеканала MEGA, турецкий спецназ планирует провести в период с 10 по 21 октября серию учений на скалах Эгейского моря, после чего осуществить на них высадку десанта. Телеканал также сообщает, что подразделения турецкого спецназа, дислоцированные на скалистых островах неподалеку от побережья Измира и в Эгейском море, будут обучаться тактическим приемам, необходимым для «оккупации греческих островов». Сообщается, что учения будут продолжаться круглосуточно и вне зависимости от погодных условий.

К информации телеканала MEGA следует добавить, что 9 октября Греция начала совместные военные учения с подразделениями армии США неподалеку от города Петрохори в регионе Западной Фракии, расположенного в 50 километрах от границы с Турцией. В учениях участвуют танки, подразделения спецназа, ударные вертолеты и другие силы армий США и Греции. Анализируя причины, приведшие к резкому обострению противостояния между Турцией и Грецией, международные обозреватели называют комплекс факторов. Со стороны Афин – это сосредоточение вооруженных сил на демилитаризованных островах в Эгейском море вопреки Лозаннскому мирному договору, а также совместная с Египтом разведка углеводородных ресурсов в восточной части Средиземного моря, а со стороны Анкары – подписание декларации о сотрудничестве с ливийским Правительством национального единства по разведке углеводородных ресурсов и совместной разработке газовых месторождений в Восточном Средиземноморье. Греция и Египет уже заявили, что не признают это соглашение. При этом премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис подчеркнул, что сделка с ливийским Правительством национального единства является нелегитимной, и если турецкие суда начнут работать в Средиземном море в зоне экономических интересов Греции, то против них может быть применена военная сила.