Напряжение нарастает: Турция готовится к высадке на острова в Эгейском море третья мировая
По сообщению греческих источников, Турция готовится осуществить высадку десанта на необитаемые острова и скалы в восточной части Эгейского моря. Согласно информации, прозвучавшей в эфире греческого телеканала MEGA, турецкий спецназ планирует провести в период с 10 по 21 октября серию учений на скалах Эгейского моря, после чего осуществить на них высадку десанта.
Телеканал также сообщает, что подразделения турецкого спецназа, дислоцированные на скалистых островах неподалеку от побережья Измира и в Эгейском море, будут обучаться тактическим приемам, необходимым для «оккупации греческих островов».
Сообщается, что учения будут продолжаться круглосуточно и вне зависимости от погодных условий.
К информации телеканала MEGA следует добавить, что 9 октября Греция начала совместные военные учения с подразделениями армии США неподалеку от города Петрохори в регионе Западной Фракии, расположенного в 50 километрах от границы с Турцией. В учениях участвуют танки, подразделения спецназа, ударные вертолеты и другие силы армий США и Греции.
Анализируя причины, приведшие к резкому обострению противостояния между Турцией и Грецией, международные обозреватели называют комплекс факторов. Со стороны Афин – это сосредоточение вооруженных сил на демилитаризованных островах в Эгейском море вопреки Лозаннскому мирному договору, а также совместная с Египтом разведка углеводородных ресурсов в восточной части Средиземного моря, а со стороны Анкары – подписание декларации о сотрудничестве с ливийским Правительством национального единства по разведке углеводородных ресурсов и совместной разработке газовых месторождений в Восточном Средиземноморье.
Греция и Египет уже заявили, что не признают это соглашение. При этом премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис подчеркнул, что сделка с ливийским Правительством национального единства является нелегитимной, и если турецкие суда начнут работать в Средиземном море в зоне экономических интересов Греции, то против них может быть применена военная сила.
В свою очередь, министр иностранных дел Греции Никос Дендиас отправился в поездку по странам Ближнего Востока, чтобы дезавуировать выполнение турецко-ливийской декларации.
На встрече в Каире с главой МИД Египта Семиком Шукром, глава внешнеполитического ведомства Греции заявил, что соглашение, подписанное Турцией с Ливией, является «незаконным», и что Афины «используют все законные средства» против него.
В унисон греческому коллеге Шукр добавил, что Правительство национального единства не имеет полномочий подписывать от имени Ливии какие-либо соглашения.