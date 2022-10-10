Бизнесмена арестовали за помощь российскому миллиардеру обходить санкции США

По версии обвинения, Бонэм-Картер «оказывал услуги по управлению имуществом и другие услуги своему работодателю, находящемуся под санкциями, российскому олигарху Олегу Дерипаске. Бонэм-Картер скрывал источники финансирования, содержания и управления активами Дерипаски в США в нарушение международных санкций».

Речь идет о санкциях, наложенных на российского олигарха в 2014 и 2018 годах. По данным ведомства, Бонэм-Картер работал на Дерипаску с июля 2003 года. Например, он управлял недвижимостью миллиардера в Европе, в том числе домом в Лондоне. После того как Дерипаску внесли в санкционные списки, Бонэм-Картер продолжил на него работать, понимая связанные с этим риски.

Минфин утверждает, что бизнесмен участвовал в сделках на сумму более миллиона долларов для управления недвижимостью Дерипаски в США, где олигарх с 2005 по 2008 год купил себе три особняка, два в Нью-Йорке, и один в Вашингтоне, округе Колумбия. Недвижимостью управляла компания Gracetown Inc. После того, как Дерипаска попал под американские санкции в апреле 2018 года, он предложил Бонэм-Картеру создать новую компанию. Менее чем через два месяца, 17 июля 2018 года, Грэм Бонэм-Картер зарегистрировал компанию GBCM Limited на свое имя.

С марта по декабрь 2021 года компания Бонэм-Картера оплачивала различные расходы, связанные с недвижимостью Дерипаски в США, включая заработную плату сотрудников, налоги на недвижимость и другие услуги. А также помогала переводить деньги с банковских счетов в России на счет компании Gracetown, Inc. в Нью-Йорке.

Российский миллиардер Олег Дерипаска попал под американские санкции в 2018 году в связи с предполагаемым вмешательством России в выборы в США в 2016 году, но олигарху удалось добиться исключения из этого списка своих компаний при президенте Дональде Трампе. После начала полномасштабного вторжения России в Украину санкции против Дерипаски расширились, к ограничениям присоединились Великобритания, страны Евросоюза и Австралия. В сентябре 2022 года Минюст США обвинил Дерипаску в нарушении санкций. По версии ведомства, олигарх использовал финансовую систему США для содержания трех роскошных объектов недвижимости и нанял женщину для продажи музыкальной студии в Калифорнии за 3,1 миллиона долларов. Также его обвиняют в организации в 2020-м и 2022 годах поездки своей подруги – Екатерины Ворониной – из России в США, которая родила ему там детей.