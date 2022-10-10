Американские аналитики назвали цель массированных ударов России по Украине

"Предыдущий опыт генерала армии Сергея Суровикина в качестве командующего Вооруженными силами России в Сирии, скорее всего, не объясняет волну массированных ракетных ударов по Украине за последние несколько дней и не свидетельствует об изменении траектории российских возможностей или стратегии в Украине", - утверждают эксперты.

По мнению аналитиков, назначение Суровикина не приведет к дальнейшей "сириизации" российских операций в Украине.

"Пространство боевых действий в Украине принципиально отличается от пространства боевых действий в Сирии, а прямые сравнения с сирийским "сценарием" Суровикина скрывают тот факт, что Россия сталкивается с совершенно другими вызовами в Украине. Россия не может еще больше "сириизировать" войну в основном из-за того, что ей не удалось завоевать превосходство в воздухе, что лишает ее возможности проводить массированные ковровые бомбардировки Украины, которые она могла проводить и проводила в Сирии", - подчеркивается в отчете.

Эксперты института считают, что "российские военные чиновники могли координировать назначение Суровикина и удары крылатыми ракетами 10 октября по критически важной инфраструктуре Украины, чтобы реабилитировать отношение к Министерству обороны России. Кто бы ни был назначен командующим, он бы руководил нанесением ударов крылатыми ракетами 10 октября, которые, по данным украинской разведки, были запланированы еще 2 октября (и которые Суровикин точно не планировал, не готовил и не проводил в день своего назначения)", - указывается в отчете.