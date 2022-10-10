Американские аналитики назвали цель массированных ударов России по Украине
Главной целью массированных ракетных ударов РФ по территории Украины, вероятно, является возобновление публичного имиджа Министерства обороны страны, указал американский Институт изучения войны (ISW) в своем отчете за 11 октября.
Отмечается, что усиление воздушных атак РФ не связано с назначением российского генерала Сергея Суровикина командующим войсками в Украине.
"Предыдущий опыт генерала армии Сергея Суровикина в качестве командующего Вооруженными силами России в Сирии, скорее всего, не объясняет волну массированных ракетных ударов по Украине за последние несколько дней и не свидетельствует об изменении траектории российских возможностей или стратегии в Украине", - утверждают эксперты.
По мнению аналитиков, назначение Суровикина не приведет к дальнейшей "сириизации" российских операций в Украине.
"Пространство боевых действий в Украине принципиально отличается от пространства боевых действий в Сирии, а прямые сравнения с сирийским "сценарием" Суровикина скрывают тот факт, что Россия сталкивается с совершенно другими вызовами в Украине. Россия не может еще больше "сириизировать" войну в основном из-за того, что ей не удалось завоевать превосходство в воздухе, что лишает ее возможности проводить массированные ковровые бомбардировки Украины, которые она могла проводить и проводила в Сирии", - подчеркивается в отчете.
Эксперты института считают, что "российские военные чиновники могли координировать назначение Суровикина и удары крылатыми ракетами 10 октября по критически важной инфраструктуре Украины, чтобы реабилитировать отношение к Министерству обороны России. Кто бы ни был назначен командующим, он бы руководил нанесением ударов крылатыми ракетами 10 октября, которые, по данным украинской разведки, были запланированы еще 2 октября (и которые Суровикин точно не планировал, не готовил и не проводил в день своего назначения)", - указывается в отчете.