Генпрокурор: установлены лица, совершившие Гянджинский террор

В связи с армянскими ракетными ударами по Гяндже в Генпрокуратуре Азербайджана возбуждено три уголовных дела, установлены лица, отдавшие это военно-политическое поручение, и его исполнители. Об этом сказал журналистам в Гяндже генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев.

Гянджинский террор – это бессилие армян, потерпевших поражение в 44-дневной войне, отметил генпрокурор.

По словам генпрокурора, лица, совершившие это преступление, объявлены в международный розыск: "Рано или поздно мы добьемся привлечения этих людей к ответственности. Я верю в это".