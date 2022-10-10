ФСБ назвала имя «организатора» подрыва Крымского моста

ФСБ России сообщила, что в рамках уголовного дела о взрыве на Крымском мосту задержаны пять граждан России, трое граждан Украины и Армении, которых подозревают в участии в подготовке преступления, сообщают российские СМИ.

ФСБ и СК РФ установили, что «организатором теракта на Крымском мосту являлось Главное управление разведки Минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура», заявили в российской спецслужбе.

В ведомстве добавили, что следователи установили 12 человек, которых считают причастными к случившемуся. Расследование теракта продолжается. Все его организаторы и соучастники, в том числе иностранные граждане, будут привлечены к ответственности в соответствии с российским законодательством, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, взрывное устройство закамуфлировали в рулоны с полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом свыше 22 тонны, в начале августа отправили из порта Одессы в болгарский Русе. К переправке груза были привлечены граждане Украины, Грузии и один гражданин Армении.