Минобороны опровергает очередную дезинформацию армян
Министерство обороны Азербайджана выступило с сообщением в связи с распространяемой армянской стороной информацией о якобы обстреле подразделениями азербайджанской армии армянских позиций.
«Информация, распространяемая армянской стороной о якобы обстреле подразделениями азербайджанской армии подразделений ВС Армении, не отражает действительности и является полной ложью. Это очередная информационная провокация армянской стороны. Категорически опровергаем данную информацию», - говорится в сообщении оборонного ведомства.