Кямран Алиев о воевавших на стороне Армении наемниках

Армения использовала наемников в Первой и Второй Карабахских войнах. Об этом сказал генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев в ходе посещения территории, разрушенной в результате ракетного удара Армении по Гяндже 11 октября 2020 года.

По его словам, армяне постоянно привлекали к боям наемников.

«У нас есть конкретные факты участия наемников с их стороны и во Второй Карабахской войне. Личность этих наемников также известна. Мы направили ходатайства в страны, гражданами которых они являются, и продолжаем работу в этой области», - отметил он.