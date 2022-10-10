В Бишкеке открылся Учебно-воспитательный комплекс имени Гейдара Алиева фото

12 октября в Бишкеке состоялось открытие Учебно-воспитательного комплекса школы-гимназии номер 20 имени Гейдара Алиева, сообщает официальный сайт главы государства. 

Согласно сообщению, в церемонии открытия приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава Кыргызской Республики Садыр Жапаров.

Главы государств выступили на церемонии открытия.